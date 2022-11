Yina Calderón advierte que prepara un nuevo tema ¿Será polémico como el anterior?

Tal parece que la DJ Yina Calderón no se rinde en su af´pan de seguir convirtiendo cancones que han sido éxitos en el pasado, para convertirlas en una guaracha para lucrarse, o al menos así lo ha dejado claro.

Y es que por medio de sus historias en la red social Instagram la polémica DJ anunció que desde ya prepara un nuevo tema y que de conseguir las mismas apreciaciones que su anterior audiovisual al menos se sentirá satisfecha de que lo verán, así sea para criticar.

“Lady, te va a gustar el siguiente tema, o de pronto no te guste, pero lo vas a ver ¿Me entiendes? Porque ‘Como Duele El Frío’ yo soy consciente que, acaba de llegar al millón 100 mil vistas hoy, hoy tuvimos 100 mil vistas más, y entiendo que es porque no les guste mucho, pero lo mira y la escuchan y eso es lo que yo necesito. Me entiende, bebes ustedes saben que yo les soy sincera”, dijo en primera instancia Yina Calderón.

Seguidamente mencionó cada una de las críticas que ha recibido y de una manera muy sobria reconoció todo y que esto no les ha afectado ni a ella ni a sus hermanas, porque han sido fuertes y se han tomado eso con mucha risa.

Reconoció que el video de la canción que hizo nada que ver, y que solo decidió hacerlo de esa manera sin ningún tipo de guion. Sin embargo, la estética de este y de sus protagonistas fue lo que desató las críticas en las redes sociales.

No adelantó nada sobre el nombre del siguiente tema, pero es de recordar que hace poco estuvo junto al hermano de Darío Gómez preparando lo que es un homenaje para “El Rey del Despecho”, por lo que no es de extrañar que se trate de un tema del fallecido cantante.