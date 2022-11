Mafe Romero, de ‘Lo Sé Todo’, recibió un beso de Bad Bunny en pleno concierto

Bad Bunny levantó todo el polvo de Medellín y Bogotá, pues la presencia de él era una de las más esperadas por los fanáticos en Colombia y la verdad, es que no decepcionó a nadie con su show. Además de eso, unas cuantas colombianas fueron afortunadas porque se llevaron cariño extra del cantante.

Bad Bunny, aparte de ser admirado por su talento, también lo es por su físico, pues se ha convertido en el crush de más de una. Y es que a decir verdad, el cantante tiene mucho amor para repartir, ya que lo han visto varias veces dándose besos con varias mujeres.

En Medellín, una chica se subió hasta en el capo del carro para lograr el beso de Benito, que afortunadamente se leo llevó.

Bogotá no tuvo la misma suerte, pues Bad Bunny no salió de after en algún reconocido bar. Sin embargo, dentro del mismo concierto, Mafe Romero, presentadora de ‘Lo Sé Todo’, se llevó un premio extra por ser, según ella, su seguidora y fan numero uno.

Ella se encontraba en una de las primeras filas del concierto, por ende, tenía la oportunidad de verlo bien y él a ella también. En un momento de la presentación, Bad Bunny afirmó que le habían dicho que los hombres de Bogotá no eran celosos, así que empezó a preguntarle al público si esto era verdad. En eso, Mafe empezó a hacer una señal de que no eran celosos pero si infieles, poniéndose unos cachos en la cabeza.

Bad Bunny la vio y le preguntó que si eso significaba infidelidad y empezaron a tener una interacción desde ese momento, hasta el punto de que se quedó viéndola en diferentes oportunidades durante todo el show y hasta le mandó un beso, ¿cómo se dieron cuenta?, pues la presentadora apareció en las pantallas de todo El Campín.

Lo triste del asunto es que la presentadora no estaba del todo consciente porque estaba tomando alcohol y no se acuerda mucho de dicho momento.

Luego de eso no pasó mucho, pero hasta sus mismos compañeros la llamaron “afortunada”