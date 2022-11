Esperaron meses para ver a Bad Bunny y el día del concierto la aerolínea les retrasó el vuelo

El cantante puertorriqueño de reggaetón, Bad Bunny, se presentó durante tres fechas en la ciudad de Medellín y Bogotá, de cara a su World’s Hottest Tour. Miles de personas arribaron a los estadios de ambas ciudades, para vivir por cerca de dos horas y media, los mejores éxitos del artista.

Sin embargo, en la capital, se registraron desmanes alrededor del Estadio El Campín, por cuenta de fanáticos que tumbaron las vallas para intentar entrar al concierto. Asimismo, fueron múltiples los casos de estafa, donde varias víctimas perdieron millones de pesos y en las que se encontraban hasta influencers.

Esta vez, un grupo de jóvenes denunció que este sábado, a un día del show, la aerolínea, Viva Air les anunció que su vuelo estaba retrasado. Que pasaría de las 12:00 del mediodía a las 4:30 de la tarde. “La situación inicialmente la toleramos porque aun así el tiempo nos daba para llegar al concierto”, contó uno de los afectados a Blu Radio.

Te puede interesar: “La mejor noche de mi vida”: hombre contó cómo terminó en una rumba con Bad Bunny sin ser invitado

Sin embargo, todo se agravó cuando llegaron este domingo al Aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla, donde les dijeron que su vuelo había sido nuevamente reprogramado para las 10:30pm. “Ahí ya era imposible”, dijo. Pues ‘el conejo malo’ salia justo a esa hora en la capital.

“Nosotros quedamos en shock. Estábamos súper nerviosos. La aerolínea lo único que nos respondió es que al avión le había caído un rayo y que no había otra solución”, señaló.

Ahora y tras quedarse sin concierto, al que invirtieron $420.000 y pagaron con tarjeta de crédito, piden a Viva Air les rembolse el dinero de los tiquetes.

Por ello, contaron que redactaron un formato que fue entregado por la aerolínea, la cual, dicen, no sé las aceptó, pues ellos eran quienes habían decidido no abordar el vuelo.

“Quisimos pasar la queja por escrito de manera formal nos entregaron el formato. Cuando quisimos entregarlo, las chicas de Viva abandonaron el puesto para no recibir el formato, hicimos que las llamaran y ellas respondieron que no iban a firmar nada, y cortaron la línea de contacto para no recibir llamadas”.