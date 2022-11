“El dueño de mi corazón”: Margarita Ortega muestra quien es su mayor alegría en medio de las dificultades

Margarita Ortega es una actriz y presentadora colombiana quien ha hecho parte de varias famosas producciones. Sin embargo, tiempo después tomó la decisión de llevar a cabo otra de sus facetas, esta vez como presentadora en donde hizo parte de noticias RCN y años más tarde, en el noticiero CM&, donde sigue actualmente. Sin dejar de lado, su pasión por la lectura, la cual comparte con todos sus seguidores.

La caleña suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde comparte varios días a la semana tiempo de lectura y de vez en cuanto, alguno de las actividades que realiza a diario. En esta ocasión llamó la atención de sus seguidores, al mostrar quien es el dueño de su corazón y se ha convertido en el maestro de su vida con el paso de los años.

Margarita aseguró que se trata de Mateo, un canino que adoptó y fue rescatada por uno de sus amigos. Asimismo, indicó que desde que el peludo llegó a su vida se ha convertido en una de sus mayores alegrías, pues gracias a su compañía ha podido enfrentar distintas situaciones, llenas de amor y dulzura: “Su amor es enorme a pesar de su pequeño tamaño”, aseguró la actriz.

Y es que, según sus declaraciones, el canino ha sido su principal amigo y también aprovechó para enviarle un mensaje: “Es un maestro en cada uno de mis días. Por eso desde este amor nuestro que estoy segura puedes vivir y disfrutar con tu compañero”.

Además, aconsejó a quienes desean tener una nueva mascota en su hogar para que en vez de comprar se den la oportunidad de adoptar a un perro o gato, pues hay muchos quienes están a la espera, una familia llena de amor y cariño: “No compres, adopta y especialmente en estas fechas navideñas que ya llegan por favor, no regales animales, no lo cosifiques. Cuida y protege a los que ya tienes”.