Ejemplo de superación mundial: Ghanim Al Muftah, el joven que se presentó en la inauguración de Qatar

Por fin se dio inicio oficial al Mundial Qatar 2022, el evento más importante del mundo del fútbol. Desde que se se asignó a Qatar el torneo se empezaron a escuchar las voces de protesta por ser este un país que no tiene mayor relación con el fútbol, su selección no es muy conocida y su liga poco poder tiene, lo que si tienen y en demasía es poder económico, por eso los rumores de posibles sobornos para adjudicar la copa no se hicieron esperar.

Otro tema del que se ha hablado mucho es el de los derechos humanos, pues en el país de los emiratos tienen reglas muy estrictas que terminan siendo discriminativas contra la comunidad Lgtbiq+ además, hay denuncias de abusos contra los trabajadores que hicieron parte de la construcción de estadios y de toda la infraestructura relacionada con el torneo, lo que ha puesto en tela de juicio al país arabe.

El show de la inauguración

En la mañana colombiana del 20 de noviembre se realizó el suntuoso evento de inauguración del Mundial, allí pudimos observar al cantante Jungkook como estrella del evento musical, las mascotas históricas de mundiales anteriores, juegos de pirotécnia, hasta el ganador del premio Oscar Morgan Freeman estuvo presente, pero hubo alguien que se robó el show Ghanim Al Muftah, un joven catarí que padece el síndrome de regresión caudal, lo que lo hace que su cuerpo no se haya desarrollado normalmente.

Pero el joven de 20 años no estaba allí para generar lástima ni mucho menos, Ghanim es muy conocido en su país por ser influencer, constantemente comparte videos en los que habla de su historia y da historias de superación, como si esto fuera poco la FIFA lo nombró como embajador de su país para el mundial y además es empresario, pues tiene una empresa de helados con la que le va muy bien económicamente.