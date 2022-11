Yina Calderón agradece los malos comentarios que recibe por su polémico video musical

Yina Calderón reveló que las críticas que ha recibido por su polémico video musical en una zona de tolerancia de Bogotá no le afectan en lo absoluto. De hecho, dejó claro que agradece todos los mensajes negativos que los usuarios de las redes sociales le han dejado, tanto a ella como a sus dos hermanas.

Desde hace más de una semana, muchos internautas han demostrado rechazo ante la nueva propuesta musical de la DJ, calificando el video como “ofensivo”, “vulgar” y de “mal gusto”. También se han pronunciado en contra del cover que hizo del popular tema ‘Como duele el frío’, con varias personas manifestando que es una “falta de respeto” a la canción original interpretada por José Luis Carrascal.

Sin embargo, Yina Calderón decidió sacarle provecho a esta situación negativa, comentando que agradece todos los malos comentarios que recibe ya que al final del día eso le da publicidad, que se traduce en vistas a su video, y que a su vez termina siendo de provecho para poder monetizar en YouTube.

“‘Como duele el frío’ acaba de llegar al 1.100.000 vistas, y entiendo que no es porque le guste a muchos, pero lo miran y la escuchan, y eso es lo que yo necesito”, dijo la influencer.

“A mí me da plata el hecho de que la canción tenga más de un millón de reproducciones, y con eso tal vez me pueda comprar otro carro o me pueda ir a conocer un país nuevo (...), a mí las reproducciones y el hecho de que la gente este hablando del tema, sea bueno o sea malo, me genera y me da”, confesó.

Por otro lado, Yina Calderón también resaltó que a propósito de todos los comentarios negativos pudo ver una gran cualidad de sus hermanas, al punto de que sintió admiración por ellas.

“Normalmente no admiro a nadie, pero yo me he vuelto una admiradora en estos días de mis hermanas. Las veía riéndose ayer viendo el video y viendo todo lo que le escribieron feo, que viejas con celulitis, que viejas gordas (...) y mis hermanas almorzaban y se reían“, confesó la colombiana.