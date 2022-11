Tukoh Taka: esto significaría la criticada canción del mundial

Se acerca el mundial y la primer canción del mundial ya se conoció y corrió por cuenta de Nicki Minaj y Maluma, quien hace poco días había confirmado su presencia en el mundial, luego de que Shakira y Dua Lipa se negaran a dicha presentación.

Lea también: Yina Calderón se refirió a su ‘panochón’ y la admiración por sus hermanas

Lo cierto es que la canción presentada por Nicki y Maluma es bastante pegajosa, pero ha recibido muchas criticas por parte del público, sobre todo porque afirman que trataron de hacer lo mismo que Shakira hizo con su ‘Waka Waka’, pero parece que no les funcionó tan bien, porque a la gente no le gustó.

Además de eso, se dice que la canción tiene ciertas similitudes con otras cosas, hasta una canción de Los Simpson y un video de la misma Karol G, pues aparecen en un bus en donde van varios fanáticos de todos los países, que representan, precisamente, los que van a ir al gran evento.

A pesar de criticarlo tanto, muchos aseguran que la canción será un éxito completo al tener un coro tan pegajoso, pues se queda fácilmente en la cabeza de todos,

Pero, más allá de las críticas, la gente se pregunta

¿Qué significa el Tukoh Taka de la canción del mundial?

Todavía no ha habido una versión oficial, sobre todo porque las palabras exactas no aparecen. Pero, según varias páginas de fanáticos de la Nicki Minaj, podría traducirse a un clic clac, lo que no se sabe es si evoca a una pelota rodando o al mismo tiempo.

Lea también: “No falta la envidia”: Luisa Fernanda W puso en su lugar a los que critican a su hijo

Aun, cabe resaltar, que muchos usuarios en redes sociales afirman que no tendría significado alguno.