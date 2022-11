“Soy timbre fácil Ok” Gusi, Santiago Cruz y Marbelle se van contra Maía por sus ‘malas’ decisiones

El nuevo reality del canal Carcol, La Descarga ha venido posicionándose de a poco en el horario prime de las noches de la televisión colombiana. Los exparticipantes de Yo me llamo, La Voz y A otro nivel, han demostrado que aún tienen mucho que dar en el campo musical y por eso ven esta oportunidad como una nueva oportunidad para cumplir sus sueños. Claro que pasa eso primero tienen que pasar por la fase de ‘todos o nada’.

En esta etapa tienen que cantar en el tocadiscos de las audiciones y recibir la aprobación de cada uno de los mentores uno a uno, en varias ocasiones ha sucedido que no logran pasar ni siquiera al primer mentor y los otros se quedan con las ganas de dar su aprobación, en otros casos, los tres primeros aprueban sin duda y es el último o última de ellos quien deja terminar el tiempo porque algo no le convence y deja por fuera al concursante.

Los mentores a veces terminan teniendo más protagonismo que los mismos participantes, en este caso en particular se dio luego de la participación de Andres Peruzzi, quien solo fue aprobado por Maía, tras finalizar el tiempo y cuando el participante se retiró del tocadiscos, Santiago se quedó mirando a la costeña y le dijo “¿Quiero que me expliques?” al considerar que el participante no tenía el talento para avanzar.

Maía respondió de forma vehemente “tengo un problema, no sé decir no, soy timbre fácil, ok listo” y trató de argumentar su decisión diciendo que ella sabe que a veces los participantes no van a pasar y solo quiere darles ánimo, después Marbelle le replicó diciendo que en este momento deben “escoger lo mejor de lo mejor”, que después tendrán oportunidad de compenetrarse con los concursantes y Gusi finalmente le dijo de forma irónica “también lo puedes escuchar sin hundir el botón, solo te digo”.