“Parece un machetazo mal dado”: Mateo Carvajal sorprendió a sus seguidores con un nuevo look

Uno de los detalles por los que suele destacar Mateo Carvajal, además del contenido divertido que publica, es por su físico, robándose las miradas de muchas de sus fanáticas. Pero en un intento por cambiar un poco su look, el atleta presentó un nuevo estilo en su cuenta de Instagram.

Recientemente, el joven estuvo en la mira de muchos internautas debido a un polémico intercambio de palabras con su novia, Stephanie Ruíz, acto que fue calificado como “inmaduro” por muchos usuarios de las redes sociales. Sin embargo, el escándalo duró poco, ya que días días después la pareja se mostró muy feliz y unida a pesar que habían pasado varias semanas desde que pasaron tiempo juntos.

Puede leer: ¿Se avecina una pelea entre Yeferson Cossio y Mateo Carvajal? Esto respondió el atleta

Tras esto, Mateo Carvajal no pierde una oportunidad para involucrar a su novia de una u otra manera en sus historias, incluso en lo que respecta a su nuevo estilo, mostrando unos detalles delgados en su barba y en la parte trasera de su cabeza.

“Parece un machetazo mal dado”, bromeó el joven. Acto seguido también le comentó a sus seguidores que este tipo de look solo es válido para aquellos que sí les crece la barba, invitando a los que tienen problemas con esto a ignorar la historia.

Lea también: Mateo Carvajal reveló la millonada que ganan algunos influencers en las redes sociales

Pero tal parece que en esta nueva etapa de la relación Mateo Carvajal debe tener mucho cuidado y estar muy atento a las necesidades de su novia, ya que comentó que este estilo fue aprobado previamente por ella y que bajo ninguna circunstancia se atrevería a realizarse un nuevo corte sin su autorización.

“Yo tengo que pedir permiso para hacerme estas cosas. No es que yo le llegue así a la flaca y que: ‘ay, sorpresa’. No, ma***a, me regañan, y a veces me golpean”, dijo en tono de broma el influencer. “No, mentiras. Pero yo pido permiso, no puedo llegar así de creativo. A ustedes también les pasa, como que los empiezan a controlar”.