¿Sabía que el narrador Eduardo Luis tiene una hija? Ella es Valerie, el amor de la vida del paisa

Posiblemente usted en algún momento ha escuchado durante la transmisión de un partido del fútbol colombiano alguna de estas expresiones “por los clavos de cristo”, “campeón de positivismo”, “te comiste ese gol con papas a la francesa y salsa rosada” y el más famoso de todos “pidan domicilio”. Bueno pues el autor de estas expresiones y de esa forma tan peculiar de narrar los partidos es Eduardo Luis López, un paisa que con su sello especial desata amores y odios, algo que lo ha hecho muy popular, ya sea por sus fans o sus detractores.

El antioqueño no solo narra los partidos de fútbol, también participa en programas como panelista comentando la actualidad del fútbol nacional e internacional y es el director del programa Saque Largo, del canal deportivo Win Sports. Pero no solo eso, aprovechando su popularidad, en el 2019 decidió inaugurar un restaurante que no podía tener un nombre diferente ‘Pidan domicilio’.

Pero además del deporte Eduardo Luis tiene otro amor, del quien no se conoce mucho, pero que sin duda es una parte vital de su vida, su hija Valerie López. La joven de 16 años aunque no está vinculada con el mundo de los deportes, si está tratando de abrise espacio en el mundo del espectáculo y la televisión.

En su cuenta de Instagram tiene cerca de 20 mil seguidores que siguen muy de cerca su vida, allí la joven tiene en la descripción de su perfil que es modelo, actriz, presentadora y reina, sí a sus 16 años la joven tiene muy claro que quiere para su vida y sí literalmente es reina, ya que fue escogida como ‘Miss teen Colombia’, en representación de Bello Antioquia.

Otro hecho que ha llamado la atención es en relación con su padre, ya que Valerie recientemente pidió que la llamen por su nombre y que no se refieran a ella como ‘la hija de Eduardo Luis’, lo que demuestra que quiere abrirse camino por sus propios medios y ser reconocida por quien es y lo que puede llegar a hacer.