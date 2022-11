Los Simpson lo hicieron otra vez: Así predijeron el caso de la jueza colombiana semidesnuda

Es imposible que haya una persona que no sepa que son los Simpson, la familia amarilla más concida mundialmente, puede que a alguien no le guste el programa o sus personajes, pero seguro sabe quien es Homero, Bart, Lisa, Maggie y Marge y todos los demás que hacen parte de la comunidad de Springfield. Seguro cuando sus creadores dieron vida a estos personajes no se imaginaron todo el revuelo que tendrían en todo el planeta, siendo traducidos a diferentes idiomas y volviéndose objetos de culto.

Entre los muchos temas que le han adjudicado es su poder para predecir el futuro, la serie está tan bien pensada y sus libretos son escritos de tal manera que se pueden adaptar a muchas situaciones que el público termina relacionando con hechos que suceden mundialmente, en cuaquier campo, con cantantes, políticos, deporte, hechos comunes, en fin. Usualmente los capítulos o fragmentos de estos vuelven a tomar vida en las redes sociales con la frase ‘Los Simpson lo hicieron otra vez’, para refererise a una imagen o dialogo que se relaciona con un hecho actual.

Y bueno con Colombia esto no es ajeno, hace unas horas se conoció el caso de una jueza colombiana que olvidó apagar su cámara durante una audiencia en video llamada y se dejó ver en la cama semidesnuda y fumando, por supuesto el hecho que tiene a Vivian Polanía como protagonista generó polémica en el país. También se conocieron fotos de su cuenta de Instagram en las que se ve que lleva una vida ‘fitness’ y no tiene pena a mostrar su cuerpo en fotos y videos bastante sugerentes.

Pues ahí es en donde entran los Simpson, en un capítulo que Marge cuestiona a Homero por el futuro de su hijo Bart, comparando a un juez de la suprema corte con un desnudista y Homero en su sabiduría le contrapregunta que si no puede ser las dos cosas.