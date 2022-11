Ya sabemos a qué se puede dedicar Santiago Cruz si lo sacan de La Descarga

La Descarga el nuevo reality de canal Caracol que llegó en reemplazo de la Voz ha logrado consolidarse en las noches de la televisión colombiana, además de del gran talento demostrado por los participantes, sus historias de vida hacen aún más interesante el show que en más de una ocasión ha hecho que tanto los presentadores como los mentores se emocionen, incluso hasta llegar a llorar.

Algo que seguramente tambié se repite en los televidentes, pues usualmente los participantes son personas a quienes les ha tocado pasar por momentos muy complicados, varios de ellos han asegurado que pensaron en dejar la música por diferentes razones y con esta nueva oportunidad ven renacer su sueño de dedicarse a la música y vivir de ella.

Pero en el programa no solo los participantes son protagonistas, los mentores también se roban el show con sus comentarios, sus conocimientos musicales y sus imitaciones, sí en la más reciente emisión del programa Santiago Cruz demostró que no solo tiene talento escribiendo canciones o cantando, también sabe hacer muy buenas imitaciones, en particular la de Jorge Barón, uno de los presentadores más conocidos de la televisión colombiana.

Luego de de que Gusi imitará al cantante vallenato Felipe Pelaez, Maía le pidió a gritos a Santiago que hablara como Jorge Barón, lo que demuestra que es algo que hace constantemente fuera de cámaras y ahora se atrevió a mostrarlo a todos los televidentes en el programa, hay que decir que le salió bastante bien, las risas de sus compañeros avalaron su debut como imitador, algo lo que se podría dedicar si decidiera no seguir por los caminos de la música.