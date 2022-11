¿Problemas en el paraíso?: Egan Bernal publica la que sería una indirecta para su pareja, Mafe Motas

Egan Bernal es un reconocido ciclista quien se ha llevado innumerables títulos a lo largo de su carrera. Sin embargo, el accidente que sufrió hace algunos meses lo ha tenido alejado de las competencias, pero esto no ha sido impedimento para que el joven siga llevando a cabo una de sus más grandes pasiones, aprovechando los momentos que tiene para seguir entrenando y disfrutando con los que más quiere.

En los últimos días, se le vio en Perú disfrutando de los distintos lugares del país, junto a su pareja, mientras su mamá era sometida a una mastectomía, ya que padece de cáncer de seno. Pero, esto no fue impedimento para que Egan y Mafe Motas, con quien lleva ya varios meses de relación luego de al parecer, una infidelidad por parte del ciclista, visitaran nuevos sitios.

Ahora, después de su romántico viaje y ya en casa, Bernal compartió un video de como es su día, acompañado de la canción, La Guitarra de los Auténticos Decadentes. En el clip se observa al joven entrenando, comiendo y durmiendo. Además, agregó: “Voy a seguir mi vocación: Entrenar, comer y dormir”.

Rápidamente, el ciclista recibió varios comentarios, entre los que se destacan el de la periodista de la Revista Semana, Vicky Dávila, quien aplaudió la publicación de Egan.

Posteriormente, al parecer, uno de sus amigos aseguró: “¿No me quiero casar? Quite eso antes de que Mafe Motas le dé con la guitarra en la cabeza. Ante sus declaraciones, el ciclista no dudó en referirse al tema indicando: “Mejor sincero, que casarse, hacer un ritual y divorciarse a la semana”.

Minutos más tarde, la pareja del ciclista se remetió a decir: “Ushhh”. Y como era de esperarse, los comentarios en contra de Egan resaltan en su clip. Varios usuarios indican que no es la forma de expresar su opinión, ya que no todas las relaciones son iguales. Asimismo, le pidieron que aunque es una buena decisión, es preferible que hable de temas personales y no vuelva a referirse a la política del país.