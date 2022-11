Le dijeron “prepotente” a Gerard Piqué en plena entrevista

A pesar de lo famoso que es Gerard Piqué, podría decirse que ahora mismo, es una de las personas menos queridas, en especial en Latinoamérica, pues le ha causado tanto daño a Shakira, por lo menos públicamente, que muchos ya lo tienen en un mal concepto.

El futbolista no ha aparecido mucho en medio oficiales, debido a que no quiere dar entrevistas sobre su separación con la colombiana. Sin embargo, no pudo escaparse del podcast en el que Ibai, quien era muy amigos suyo debido a que son socios.

Y es que la verdad, la vida de los dos famosos, Shakira y Piqué, ha cambiado tanto, que estremeció a todo el mundo. Lo que nunca se imaginaron muchos seguidores era que Piqué cayera ‘tan bajo’ mostrando su relación tan pública y tratando de fastidiar a la colombiana de alguna forma.

Por eso, el clip del podcast en donde Ibai le ‘cantó la tabla’ a Piqué, se hizo viral en redes sociales, pues el futbolista decidió preguntarle a Ibai si consideraba que él era mal educado, a lo que el streamer contestó “Yo lo que creo es que más prepotente que yo, eres más chulo, también eres más guapo y más alto y yo soy un tío más familiar, más educado, más correcto, yo creo” terminó por decir.

Se sabía que dichas palabras no iban a pasar desapercibidas, por eso muchos usuarios reaccionaron antes esto “la manera más respetuosa de insultar a alguien, mis felicitaciones” “Lo arrastró en menos de 20 segundos” “Lo arrastró en menos de 20 segundos” “Me encanta la gente sincera sin miedo a decir lo que piensa” fueron algunos de los comentarios que hicieron en el video.

Algunos sintieron un fresquito al escuchar duchas palabras.