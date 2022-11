‘La Liendra’ se va contra quienes critican a Catar 2022 y dice que el fútbol no tiene la culpa

Dejó de unirse a un reality show, no estará en el cumpleaños de su novia y partió hasta la alcancía de ahorros para completar su viaje a Catar 2022, se trata del creador de contenido ‘La Liendra’ quien insiste en ir ver a Cristiano Ronaldo en su último mundial de futbol.

Puede leer: ¿Le falta plata? ‘La Liendra’ rompió una alcancía para completar para el pasaje a Catar

Pero ante las diversas críticas que se han desatado en las redes sociales por la ley catarí y es que el rechazo a la elección de Catar como sede del Mundial y la preocupación por las consecuencias de actuar contra sus leyes ha generado en los últimos meses desinformación sobre las prohibiciones vigentes, como supuestas penas de cárcel por lucir el estandarte arcoíris o un cartel con falsas restricciones.

Ante esto el colombiano ha salido al paso a acusar que las negativas al respecto se tratan de “una moda” que muchos están siguiendo debido al pronunciamiento de varios artistas y no por investigación propia.

“Quieren que nosotros acabemos de no ir al mundial, quieren que los artistas no vayan, pero de qué sirve que nos pongamos en contra y no vayamos si las grandes directivas no hacen nada. Allá es donde deberían estar apuntando ustedes y no a los artistas y a los que vamos a ir al mundial”, dijo ‘La Liendra’.

Mencionó cada una de las sugerencias que ha recibido con respecto a su asistencia al encuentro deportivo y aseveró que de nada sirve, pues muchos que ya se han manifestado en contra no han logrado la suspensión del evento.

“Sigue el mundial y empieza en tres días gústele a usted o no le guste. Yo no voy a montarme en una moda que no va a funcionar, yo prefiero ser sincero, a mí me gusta el fútbol, soy doliente de lo que pasó, pero el fútbol no tiene la culpa de eso”, siguió.

Prosiguió felicitando a Maluma quien sí está confirmado para el mundial y resaltó que en la actualidad está siendo más que criticado en las redes sociales. Criticó que faltando pocos días para el mundial ahora sí salgan a mencionar las presuntas irregularidades en ese país.