Laura Acuña no estaría pasando un buen momento y generó preocupación en sus redes sociales

Laura Acuña es una reconocida presentadora y modelo, quien luego de varios años siendo parte del canal RCN tomó la decisión de llevar a cabo nuevos proyectos en la competencia, en donde hizo parte de ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Senior’ junto a Iván Lalinde. Sin dejar de lado un nuevo programa digital, ‘La Sala de Laura Acuña’.

La bumanguesa suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde comparte cada una de las experiencias que vive a diario y por supuesto, los mejores momentos junto a sus hijos. Sin embargo, en esta ocasión llamó la atención de sus seguidores por un sorpresivo mensaje.

Acuña compartió una fotografía suya en donde se le ve desanimado, acompañada del mensaje: “Hoy saludo con toda mi admiración a las personas que padecen de enfermedades crónicas… fortaleza”. Además, agregó las etiquetas #DolorCrónico, #Paciencia y #Fortaleza.

Ante su publicación, los comentarios con respecto a la situación no se han hecho esperar, tanto de sus seguidores como de sus amigos del mundo del entretenimiento. Si bien, la reconocida presentadora no se refirió al tema, si dejó pensativos a varios, quienes no dudaron en sacar conclusiones de sus declaraciones.

Los usuarios creen que esto se trataría de la enfermedad que padece Laura, endometriosis, la cual ocasiona fuertes dolores en su vientre, menstruaciones abundantes e incluso puede llegar a impedir que la mujer que lo padezca salga de su cama.

Sin dejar de lado, que este padecimiento puede llegar a causar infertilidad. Pues, cabe recordar que la presentadora pasó vario tiempo buscando quedar en embarazo.

Otras de las posibles razones se trataría de alguna enfermedad que padece unos de sus familiares. La presentadora no se ha pronunciado al respecto, pero, lo que si generó fue preocupación por parte de sus seguidores.