¿Estaba drogado?: Yeferson Cossio revela detalles del accidente que casi lo deja inválido

Yeferson Cossio es un reconocido creador de contenido, quien con el paso de los años ha logrado ganarse un amplio terreno en el mundo digital gracias a su contenido. Obteniendo así, grandes ganancias, con las cuales ha buscado ayudar a quienes lo necesitan entre ellos, habitantes de calle y por supuesto, a los animales en condición de vulnerabilidad.

Pero, todo no ha sido color de rosa para el influencer pues, hace un tiempo, Cossio tuvo un grave accidente en el que perdió la movilidad en sus piernas. Para muchos, este incidente produjo en mayor crecimiento del creador de contenido en las redes sociales.

Aunque para ese momento no se conocieron mayores detalles al respecto, hace algunos días el creador de contenido volvió a referirse al accidente que por poco le cuesta la vida. Entre las lesiones que se produjo es que se partió el femur izquierdo en tres y uno en el derecho.

Yeferson en su relato para ‘Háblamelo nea’, indicó: “No dolió, sentí que me reventé la cabeza. Cuando voy a levantarme, no siento nada. Me veo las piernas y… Me desmayé. Tengo lagunas”.

Asimismo, se conoció que el accidente se dio porque el creador de contenido estaba drogado: “Me caí de un balcón drogado. Me fui para la casa. Estábamos haciendo cosas y yo seguí con la fiesta. Me puse de gracioso ahí en el balcón y perdí el equilibrio. Caí en un tronco, juraba que iba a quedar inválido”.

Gracias a que contaba con los recursos necesarios, el creador de contenido pudo someterse a algunos procedimientos tanto dentro como fuera del país, lo que le permitió volver a caminar. Sin embargo, esto no fue nada fácil, pues para él fue un calvario, por el dolor y el tiempo de recuperación.

Además, que requería de una persona 24/7 para poder levantarse y realizar las actividades básicas. Actualmente, Cossio está mejor que nunca enfocado en sus proyectos laborales y también en su gusto por el deporte.