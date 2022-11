“Eso que tú llamas fracaso, yo lo llamo aprendizaje” ¿Indirecta de Sara Corrales a alguien?

Verla brillar es una costumbre, pues todo lo que toca lo hace deslumbrar, así es Sara Corrales, y a la hora de ser directa y sincera mucho más como en una de sus más recientes publicaciones en la red social Instagram.

Pues en ella habló de las limitaciones que algunas personas se imponen cuando una posible pérdida o falla se hace presente, y lo que pudiera ser una frase devastadora la convirtió en un aliciente para salir adelante y hacerle frente a todo, pero… ¿Hay una indirecta disfrazada?

“Eso que tú llamas fracaso, yo lo llamo aprendizaje. El fracaso no existe, es simplemente una nueva experiencia en tu vida enseñándote una lección. 😘 Mírale el lado positivo y siempre saldrás ganando!! 🏆 ⭐️ 🫶🏻 Comenta 👇🏻 si estás de acuerdo, ¿has sentido que fracasaste alguna vez? 🙃”, escribió la actriz Sara Corrales en su publicación.

El post no tardó en llenarse de reacciones de parte de sus seguidores, quienes confesaron haber vivido algo similar a lo reflejado por la actriz Sara Corrales en sus vidas y lo comentaron desde su más cercana experiencia.

“No una vez... mil veces 😢 Me estaba perdiendo y sentía que nunca seré la misma de antes, pero luego me di cuenta de que no hay nada malo en eso. Con los años crecemos, nos volvemos más fuertes y nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos”, es uno de los mensajes que destacan en el post.

Más allá del mensaje de Sara Corrales

Si una persona tiende a valorarse de manera negativa o pesimista, si insistir se dice que le falta amor propio o que tiene baja autoestima. Y si está sesgada hacia una visión propia demasiado optimista o inflada, se dice que tiene una autoestima demasiado alta, pero la actriz lo deja muy claro.

A veces no conocerse bien paraliza a la persona, dejándola en un estado de resignación y una cierta pasividad ante sus perspectivas de mejora y a la espera de alguien que llene ese vacío, pero tal como dice Sara Corrales hay que ver la lección.