¿Ganas de llamar la atención? Cintia Cossio asegura que se siente “insegura con su cuerpo”

La polémica Cintia Cossio ha respondido una de las interrogantes de la dinámica de preguntas y respuestas sobre si tiene o no inseguridades con su cuerpo, esto tras la duda de un miembro de su comunidad digital.

Fue durante unas historias por medio en la red social Instagram, que fueron recopiladas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, que la también creadora de contenido Cintia Cossio habló de las inseguridades que vive.

“Sí, y bastante, aunque yo entreno muy duro, desde hace muchos años yo entreno muy duro, aunque yo me cuido mucho con la alimentación, no me cuido por mi cuido, sino que ya lo adopté como un estilo de vida, o sea así trate de comer mal mi cuerpo ya lo rechaza, me cuido mucho la piel con mis cremitas, o sea toda la jod…o sea yo me cuido demasiado, o sea en lo que puedo yo me cuido mucho”, comentó en primera instancia Cintia Cossio.

Seguidamente precisó que la inseguridad del cuerpo es propia de la mujer por muy bella que esta sea, ya que siempre existirán motivos para ello. Al tiempo que reveló que años atrás sufría de bulimia, a un nivel que la afectó más de los esperado, por lo que ahora considera que su inseguridad es sana.

“Yo creo que no existe mujer, ni la mujer que usted considere la más hermosa del mundo que no sea insegura. Las mujeres somos algo raro, en serio es algo inseguro. Pasé por una etapa en mi vida donde la inseguridad y el trastorno mental me llevó a tener bulimia, casi la anorexia, porque yo mido 1.69 metros, y yo pesaban como 48 o 47 kilos, me gusta que ahora yo llevo una inseguridad sana, porque la inseguridad que tenía atrás me iba a llevar a la muerte”, confesó.