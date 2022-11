Aleska Génesis dice que Nicky Jam no es “mala cama” y que él sabía lo de los videos

La serie de videos que salieron a la luz pública días atrás en los que se ve a Aleska Génesis, quien es expareja de Nicky Jam, hablar con una mujer especializada en magia negra, siguen causando conmoción en el mundo del espectáculo.

En los clips la mujer le da consejos para hacer diversos amarres de cómo mantener al reguetonero junto a ella y en algunas de las recomendaciones está el uso de orina para dársela de manera camuflada al cantante de ‘El Perdón’. Ahora recientemente ha salido la modelo a aclarar todo al respecto en una entrevista.

“Los videos de la bruja sí son verdad, era un momento de intimidad con mis amigas en el que estábamos echando broma, en el que ellas fueron las que me dijeron vamos hablar con esa señora, vamos hacerles estas preguntas. No es por anda, primero yo no soy bruja, pero por curiosidad y por echar broma o lo que sea a veces uno se atreve y yo sé que cometí un error”

— Aleska Génesis