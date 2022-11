“Así les duela, es natural”: Marbelle aclaró las dudas sobre esta parte de su cuerpo

En el más reciente programa de Suso, Marbelle, una de las famosas más polémicas del país, respondió varios cuestionamientos, entre los que estaba una pregunta referente a esta parte del cuerpo, por la que muchos se cuestionaban si era natural u operado. La cantante y ahora mentora en el reality de Caracol, La descarga, respondió: “así les duela, es natural”.

Marbelle es de amores y odios, y en las redes sociales se ha hecho muy popular por su forma de pensar y los mensajes que publica relacionados con la política del país. Sin embargo, eso no es todo, su vida profesional también es llamativa, por lo que es una de las artistas que siempre da de qué hablar.

Ahora es parte del equipo de mentores de La descarga, reality de Caracol que se estrenó hace unos días y por esto fue invitada al programa de Suso con sus demás compañeros.

Durante las dinámicas que ahora hace Suso en la que se lanza la pregunta y los demás deben adivinar si es verdad o no, salió un cuestionamiento que es muy frecuente en las redes sociales y que tiene que ver con una parte de su cuerpo y es si ¿su trasero es operado o natural?

“Así les duela, es natural. Les quiero decir, siempre han pensado que me inyecté, que tengo prótesis, pero son naturales, bendito Dios. Así sea lo único natural que tenga”, entre carcajadas y risas, la cantante respondió y acabó con uno de los más grandes rumores sobre su cuerpo.

Marbelle aclaró los rumores de separación y aseguró que no está soltera

Tal parece que las cosas entre la cantante junto al futbolista Sebastián Salazar siguen viento en popa, pues hace poco la interprete aseguró que siguen.

Durante su intervención en el programa Marbelle respondió a uno de los comentarios que hizo la también cantante Maía sobre que esta es soltera, por lo que de inmediato salió al paso asegurando que no lo es.

“Aquí la única soltera…” dijo Maía mientras señalaba a Marbelle y de ipso facto contestó de manera efusiva “No, yo no estoy soltera”. Al momento Suso el Paspi agregó “Ella no es soltera, que no esté casada es, pero ella no es soltera”.