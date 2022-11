“Ya no hay más Chente”: participante de ‘La Descarga’ reveló que casi pierde la vida por cáncer

‘La Descarga’ es ese programa que le da una segunda oportunidad a todos los cantantes que han pasado por realities de voz como ‘La Voz’, ‘Yo Me Llamo’ y ‘A Otro Nivel’, por ende, el nivel que se maneja es bastante alto. Sin embargo, no todos pueden pasar, así que solo escogen “lo mejor de lo mejor”, como repiten siempre los mismo jurados.

Este participante, no solo creó conmoción por su gran talento y su forma de interpretar las canciones de Viente Fernandez, sino por su historia de vida.

No pasó, lo que generó que los mismo jurados tuvieran sus versiones encontradas con Santiago Cruz, quién fue el único que no le dio la descarga. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo con que no era la pelea ni el momento más duro que había tenido que vivir, teniendo en cuenta que antes de iniciar su presentación, reveló que pasó por un duro cáncer de colon que casi lo llevan a la muerte.

Además de tener que luchar con la misma enfermedad, el dolor que le causó todo el proceso no fue para nada fácil y eso lo dejó claro cuando su propia madre le envió un mensaje, en donde él afirmó que era lo que más amaba, no solo por ser su madre, sino porque lo vio llorando del dolor dos meses, día tras día.

Dicha historia les conmovió tanto a los jurados, que la misma Marbelle aseguró que él ya había ganado con el hecho de tener la posibilidad de estar de pie, cantando y con tremendo talento.

El hombre se puso a llorar de la emoción y a pesar de no haber pasado, aseguró que todo siempre pasaba por algo, así que esto no se trataba de una pérdida, sino de una lección.