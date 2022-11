Daniela Ospina confesó el triste momento que marcó su vida para siempre

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas en la red social Instagram en la que la empresaria Daniela Ospina respondió a una interrogante que la hizo trasladarse a uno de los momentos más críticos de su vida.

Y no es otro que los días antes de la muerte de su padre, es por ello que con una imagen a su lado desde la habitación de un centro de salud es como ella ha mencionado con un conmovedor texto cuál momento la ha marcado más.

“Este momento, este proceso… Es el que más ha marcado mi vida, me dejó con un corazón más frágil, me dejó con dolor, pero sin duda alguna me dejó con una responsabilidad mayor. El amor es tan lindo que hasta puede trascender. Y hoy es de aquí hasta el cielo 🥰”, escribió la empresaria y modelo Daniela Ospina.

Es de recordar que en el año 2019 se dio a conocer la noticia de la muerte de Hernán Ospina, también padre del jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita, David Ospina. La lamentable noticia se produjo luego de que Hernán tuviera una larga batalla contra el cáncer, enfermedad que finalmente terminó con su vida.

Hernán Ospina, padre de los deportistas, se enfrentó contra un cáncer de páncreas que acabó con su vida en cuestión de unas pocas semanas; y todo ocurrió tan rápido que Daniela Ospina recuerda como la devastó aquel momento. El papá de los hermanos Ospina pesaba entre 80 y 90 kilos, pero la enfermedad deterioró tanto su salud y su cuerpo que, en sus últimos días, terminó pesando 40 kilos.

Ospina falleció el viernes 12 de julio de 2019 en la noche, en la finca de su hijo en Rionegro, oriente antioqueño. A los días fue despedido entre globos blancos y aplausos, muchos celebraron su vida y le dieron el último adiós.