Aida Victoria Merlano duda si WestCol le hizo brujería para “ganar su corazón”

Aida Victoria Merlano jugó con la idea de que su nuevo pretendiente, el streamer conocido como WestCol, haya optado por la práctica de la brujería para ganar su corazón, manifestándole su inquietud a sus seguidores a través de una historia de Instagram donde se puede ver un curioso clip en el que pone en duda sobre sus verdaderos sentimientos hacia el joven.

Al igual que la influencer, muchas personalidades de las redes sociales se han enfocado en este tema a propósito de los reveladores videos filtrados de la exnovia de Nicky Jam vinculada con la brujería y este tipo de prácticas.

Y Aida Victoria Merlano ha sido una de las creadoras de contenido que más ha aprovechado este tema, publicando en sus historias varios clips cómicos relacionados con todo este escándalo, además de dar su aporte serio sobre la situación y cómo puede llegar a escalar.

Y en esta misma línea de ideas, la joven subió una historia en donde manifiesta sus dudas sobre sus sentimientos, ya que la misma noche que se conocieron, WestCol le dijo que se ganaría su corazón sin importar cómo. Esto fue suficiente para que Merlano se preguntara si lo que sentía era amor o brujería.

“Estoy seguro de que Aida antes que acabe el año va a ser mi novia. al cien por ciento. Yo estoy seguro de eso”, dice el streamer en el clip compartido por la creadora de contenido, mientras que su rostro revela incredulidad y asombro al mismo tiempo por las palabras del joven.

Aida Victoria Merlano también escribió en el clip: “Aquí nos acabábamos de conocer y fuera de stream me dijo: ‘yo siempre consigo lo que me propongo y yo me voy a ganar tu corazón’”. También le dejó una encuesta a sus seguidores para que opinaran si lo que siente es amor o brujería.