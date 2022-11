Gusi quedó como ‘el malo de la película’ al no darle la aprobación final a cantante en La Descarga

La Descarga Gusi Yo me llamo Rafael Orozco

La Descarga el nuevo reality del canal Caracol tuvo su ansiado estreno el miércoles 2 de noviembre en el horario prime de las ocho de la noche. Los televidentes tenían mucha incertidumbre por saber cómo sería el enuevo formato del canal en el que participan exconcursantes de Yo me llamo, La Voz y A otro nivel, quienes luego de pasar por las audiciones deberán internarse en una casa, al estilo Gran hermano o protagonistas de novela. Otro aspecto que estaba en la mira es el de los mentores, Santiago Cruz, Maía, Gusi y Marbelle fueron escogidos para liderar a los grupos.

En el programa, al igual que ha sucedido en los otros realities antes de que los artistas pasen a la audición comparten con alguno de los presentadores, Jessica Cediel y Carlos Calero, historias de su vida, lo que usualmente genera momentos bastantes emotivos. En este caso se pesentó Jorge quien imitó a Rafael Orozco en Yo me llamo, quien contó que por culpa de la pandemia tuvo que estar alejado de su madre quien ya no se encuentra con vida y no pudo compartir tanto con ella como quería.

Ya en el tornamesa de las audiciones decidió empezar por Maía con su presentación, tras pasar por ella, Marbelle y Santigo llegó a donde Gusi que se vio muy emocionado y parecía que lo iba a aprobar y no fue así, por lo que quedó eliminado. Al dar su explicación dijo que de Rafael Orozco ya se ha visto todo lo que se podía explorar en la buena intepretación de Jorge.

En ese momento Jorge confesó que si pasaba su idea era mostrar su versión original, se quitó el bigote de su imitación y empezó a cantar con su voz natural, en ese momento Gusi se vio bastante afectado por no haberlo aprobado finalmente y detener su paso en el programa. A Jorge lo alentaron a avanzar y no pensar que ahí acaba su sueño, sino que apenas empezaba.