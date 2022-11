Marbelle respondió a los señalamientos de separación y aseguró que no está soltera

Tal parece que las cosas entre la cantante y ahora miembro del programa ‘La Descarga’ Marbelle junto al futbolista Sebastián Salazar siguen viento en popa, pues hace poco la interprete aseguró que siguen.

Durante su intervención en el programa Marbelle respondió a uno de los comentarios que hizo la también cantante Maía sobre que esta es soltera, por lo que de inmediato salió al paso asegurando que no lo es.

“Aquí la única soltera…” dijo Maía mientras señalaba a Marbelle y de ipso facto contestó de manera efusiva “No, yo no estoy soltera”. Al momento Suso el Paspi agregó “Ella no es soltera, que no esté casada es, pero ella no es soltera”.

Ante esto Maía insistió “Ella todavía está en etapa novio, ¿Tú todavía le dices novio?”. Y Marbelle contestó que en efecto no le dice de esa forma sino “Esposito”. Y de nuevo Suso el Paspi agregó un comentario un poco subido de tono que generó la risa de todos.

Marbelle quiere un hijo con Sebastián Salazar

Es de recordar que meses atrás la cantante Marbelle estuvo de invitada en el programa ‘La Sala de Laura Acuña’ y durante su pasó reveló algunas cosas de su relación con el futbolista.

Precisó que con Sebastián ya han pasado muchas pruebas y más en el tiempo que por cuestiones de agendas llevan alejados. Pero que la relación está basada más que todo en la plena confianza en ambos.

“Quiero un hijo, estamos locos hace un par de años por un bebé, pero estamos dándole el tiempo al tiempo y pues es que tengo 41 si Dios no lo regala pues perfecto y si mi cuerpo está en las condiciones de que lo hagamos será maravilloso y bienvenido y si no, pues… estamos trabajando en ello”.