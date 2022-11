Claudia Bahamon conmueve las redes con mensaje al recordar el fallecimiento de su padre

Los miembros de la comunidad digital de Claudia Bahamon, en la red social Instagram, están conmovidos por una de las más recientes publicaciones y que en el texto narró como estaba sumergida en un sueño en el que la alerta de abrir los ojos era una tarea imposibilitada para estar cerca de tu padre.

“Esta madrugada tuve la posibilidad de verme en el sueño. Viví lo que me pasa despierta muchas veces. Estaba en la autopista a una velocidad no muy alta y se me cerraron los ojos. Mi otro yo estaba viendo lo que sucedía y me decía ‘Claudia abre los ojos que sé que sabes lo que haces y te vas a chocar’. No quise abrir los ojos. Y entonces, lo predecible: me choqué, se abrieron los airbags y volé. Cumplí mi misión de ir a visitarte pues quería estar más cerca de ti”.

Seguidamente contó lo que vivió aquel 7 de noviembre del 2019, cuando Germán Bahamón Vanegas, falleció en un accidente tránsito en vías del departamento de Bolívar.

“Desperté y es 7 de noviembre. Hoy tres años después aún me retumba en la cabeza la frase que le dijiste a Mateo después de tu accidente, la única llamada que pudiste hacer: ‘Perdón, me quedé dormido’. Me llamó Mateo y fue algo así: ‘mi papá se quedó dormido y se chocó, pero está bien. Se partió las dos piernas. Me dijo: ‘perdón me quedé dormido’. ¿Estas con mi mamá? Te marqué incansablemente y te pedía a gritos ‘¡Contestameeeee papiiii por favor!’ … no tuve suerte”, reveló en el texto.

Reveló que no sabe cómo ha batallado con el dolor de la ausencia, y que es una variación de sentimientos, pues algunas veces la calma, la aceptación de lo ocurrido y el dolor regresan a su lugar.

“Cuando me preguntan ‘Claudia, ¿cómo haces para manejar este dolor?’ - No sé. Algunos días en calma y otros no tanto. La aceptación va y viene. Hoy está lejos, muy lejos. Y parece que ese sentir está bien también, pero rompe mal. ¡Que hijueputaaaaaa dolor no tenerte en mi vida en cuerpo presente! 🦋”, finalizó Claudia Bahamon.