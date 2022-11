Urólogo se hace viral tras parodiar con particular video ‘Monotonía’ de Shakira

Nunca antes una invitación a tomar y tomar vasos de agua durante el día había sido tan divertida como esta comparación que realizó un cirujano urólogo con el más reciente éxito musical de la cantante colombiana Shakira.

Puede leer: Los mensajes ocultos que deja Shakira sobre la infidelidad de Piqué en el video de ‘Monotonía’

Y es que al ritmo de “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría” es como aparece el especialista en los riñones con una pantalla de fondo en la que aparece el trayecto de un calculo renal desde su desprendimiento del riñón a los uréteres. En el clip el médico tiene dos elementos que por años han estado más que relacionados a esta enfermedad como lo son el queso y la sal.

Hay que recordar que la litiasis renal es una enfermedad crónica caracterizada por la formación de cálculos en el aparato urinario, cuyo tratamiento no se fundamenta sólo en medidas médicas o quirúrgicas, por ello el urólogo muestra ambos elementos con un particular mensaje. “No fue culpa del queso ni tampoco de la sal, la culpa es del agua que no bebían”, se lee mientras aparece su asistente simulando que se encuentra toda adolorida.

Como era de esperarse el video que a la fecha acumula casi 600 mil reproducciones y miles de likes ha sido definido por los miembros de la comunidad digital de TikTok como un llamado de atención que invita a la reflexión y especialmente a preservar la salud.

Puede leer: ‘Monotonía’ de Shakira se une a la colección de tusas de estas cantantes

“Esto si es publicidad, definitivamente iría con este dr 💯”, “😂 😂 😂 😂 esto se descontroló, excelente video 🙌 voy por mi vaso con agua 😅” y “Cada vez que tome agua me acordaré de este video 🥰 😳”, son solo algunos de los mensajes que destacan en el video.