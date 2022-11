‘Se veía venir’: Se armó la primera pelea en La Descarga, ¿que pasó entre Maía y Marbelle?

La Descarga es la nueva apuesta del canal Caracol en el horario prime tras la finalización de La Voz, el nuevo formato que se estrena en este año tiene a exparticipantes de Yo me llamó, A otro nivel y La Voz. Algo que ha resultado muy llamativo en el show es que tiene como mentores a Santiago Cruz, Gusi, Maía y Marbelle, esta última muy criticada en el país por sus posturas políticas y comentarios polémicos qur le han valido incluso verse envuelta en problemas legales por atacar directamente al presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

El programa ha contado con participantes muy talentosos que han demostrado que aunque ya estuvieron en otros realities aún tienen mucho para dar, incluso más que antes, porque cuentan con más experiencia y de cierto modo han logrado encaminar su carrera en nuevos espacios, ya son reconocidos en redes sociales y dan shows a nivel nacional, incluso algunos han logrado salir del país.

La participante que desató la polémica

En el segundo capítulo se presentó ‘Yo me llamó Natalia Jiménez’, quien decidio presentarse con la canción Me muero, la participante empezó cantándole a Marbelle, quien estuvo cerca de 2 minutos, de los 2:30 totales, escuchándola antes de oprimir el botón y dejarla pasar al siguiente mentor, Gusi quien rapidamente le dio paso para que llegara a donde Maía faltando 20 segundos, la costeña se metió tanto en la intepretación de la mujer que dejó agotar el tiempo y no le dio paso a Santiago Cruz que era el último mentor que debía aprobar.

Luego de ser eliminada, Maía justificó el no opimir el botón y antes de despedir a la participante del tornamesa le pidió cantar con su voz natural y no imitando. Luego de que la mujer demostrara su gran talento vocal, la costeña dijo “nos hemos sabido equivocado” a lo que Santiago Cruz le reclamó de forma sarcástica “nos hemos dice”, Maía entonces aseguró que ella no tuvo tiempo para juzgarla, a lo que Gusi dijo “yo la pasé rapidito”, entonces solo quedaba una persona a quien reclamarle, Marbelle. Sin reclamarle directamente Maía dijo “se demoraron mucho y me parece una injusticia”.

Marbelle bajándole un poco el tono a la indirecta dijo que se tardó en darle paso porque no la convencía el personaje, a lo que Maía le respondió “Te demoraste mucho”.