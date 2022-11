Alina Lozano confesó que un hombre la agredió en plena vía, cuando iba en su carro

En medio de todas las situaciones de violencia que se han vivido en los últimos días en al ciudad de Bogotá, varias mujeres, sobre todo actrices y personalidades del entretenimiento, han denunciado la falta de solidaridad y empatía en las calles. Alina, por ejemplo, fue una de las que casi terminan peleando por el afán de un chico.

Es cierto que las personas cuando suben a un carro, se vuelven un poco más intolerantes de lo normal, sobre todo porque generalmente todo el mundo va con mucho afán por la ciudad. Sin embargo, las personas creen que por llevar ‘el tiempo contado’, todas las demás personas se deben mover a su mismo tiempo.

Fue el caso de la actriz Alina, quien aseguró que ella es muy responsable al volante, así que sale con tiempo y procura acatar cada señal de transito. Sin embargo, en una oportunidad, Alina se encontró con un semáforo en amarillo que se negó a cruzar, así que frenó y esperó.

Pero el hombre que estaba detrás de ella, no pareció muy contento con la decisión de ella, así que no solamente la pasó, le hizo movimientos obscenos de su carro, sino que la cerró. Ante esto, Alina confesó que se dejó llevar por la rabia, teniendo en cuenta que ella no hizo nada malo, y se bajó.

Afirmó que simplemente se dejó llevar del momento y empezó a alegar en gran medida, hasta el punto de hacerle muecas y todo.

Por esta experiencia, se dio cuenta que hasta la persona más recatada se puede dejar llevar de una mala situación de tránsito.

Eso sí, recalcó que una persona puede tener todo el afán del mundo, pero nada es excusa para la grosería y muchos menos para la obscenidad con una mujer.