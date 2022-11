Famosas colombianas que han sufrido de acoso callejero

Luego de todas las manifestaciones que han habido en la ciudad debido a toda la violencia que a diario sufren las mujeres en la ciudad de Bogotá, sobre todo en el transporte público. Pero las personas del común, como se dice colosalmente, no han sido las únicas que sufrido acoso callejero, pues estás famosas han denunciado y contado las tantas veces que tuvieron que vivir esta terrible experiencia.

Isabel Cristina Estrada reveló para una entrevista con ‘La Red’ que cuando era pequeña, un hombre empezó a mostrar sus partes íntimas al frente de ella, pero lo cierto es que ella no alcanzó a ver nada, pues siempre consideró que era un poco “ciega”. Sin embargo, esto no evito para que la situación no fuera traumática para ella.

No tuvo tanta suerte Milena López, que confesó que le pasó cuando estaba en el transporte público. A su lado se sentó un señor que no tuvo pena alguna de mostrarle sus partes íntimas. Como ella era tan pequeña, empezó a gritar, llevándose la atención de todos los pasajero que inmediatamente atacaron al hombre hasta bajarlo. Fue traumático no porque nadie la ayudara, sino porque se volvió demasiado público, hasta el punto que jamás pudo olvidar el momento.

Otra de las famosas que tuvo que vivir una horrible experiencia de acoso, fue Maria Adelaida, quien reveló también para una entrevista de ‘Lo Sé Todo’, que cuando era pequeña y estaba en el colegio, su ventana daba a una parte del bosque, así que un día, mientras ella estaba mirando, se dio cuenta que una persona se descubrió sus partes íntimas.

Sin embargo, su experiencia no fue tan traumática, pues no sabía ni si quiera lo que estaba pasando.