“Papasito” Marbelle le ‘echó el ojo’ a participante que le cantó ‘Señora de las cuatro décadas’

La Descarga, el nuevo reality de canal Caracol tuvo su segundo capítulo en el que exparticipantes de Yo me llamo, La Voz y A otro nivel, buscan una segunda oportunidad para dar a conocer su talento no solo de los mentores sino a nivel nacional, algunos tuvieron un paso tan bueno por los otros shows que lograron seguir en el camino musical, mientras que algunos no tuvieron tanta repercusión que esta segunda oportunidad podría cambiarles la vida.

Uno de los artistas que es más recordado es es el imitador de Ricardo Arjona, un argentino que encontró en Colombia la fortuna musical y gracias a su paso por Yo me llamo logró consolidarse en la música y ha dado conciertos en Colombia y en el exterior. A pesar de que ha logrado irle muy bien con su carrera hasta ahora no todo es felicidad, pues debe estar lejos de su esposa y su hijo, lo que lo hizo llorar cuando hablaba previo a su presentación. Ya el tornamesa demostró su gran talento, lo que le valió que los cuatro mentores lo aprobaran, aunque confesó que quiere desde ahora mostrar su talento con su propia voz y abrirse camino con un sello propio.

Marbelle no lo pensó dos veces

Más allá del talento de Sebastián Molina, como es su nombre real, su apariencia le llamó la atención a una de las mentoras, Marbelle desde que lo vio quedó hipnotizada, luego de hablar de su voz se refirió a su apariencia y le lanzó un “papasito, eres muy guapo”, los otros mentores le ayudaron en su coqueteo y hasta le dijeron que le diera un beso, a lo que la ‘reina de la tecnocarrillera’, dijo “si quiere un beso tiene que venir por él” y el participante muy juicioso terminó caminando a la silla para darle el beso.