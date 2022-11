“Hasta luego” Primer programa de La Descarga y los mentores Santiago Cruz y Gusi ya dijeron que se van

La Descarga, el nuevo reality de canal Caracol arrancó lleno de talentos que demostraron su calidad musical y lo que no puede faltar nunca, las historias de vida de cada uno de los participantes que hacen que a más de uno se llenen de lágrimas los ojos. Los exconcursantes de Yo me llamo, La Voz y A otro nivel, llegaron al programa buscando una segunda oportunidad al ser escogidos por los mentores Gusi, Maía, Santiago Cruz y Marbelle.

Uno de los que llegó al programa muy emocionado dispuesto a descrestar con su talento fue ‘Oropesa’, un cubano que participó en A otro nivel en el 2020, en donde logró avanzar bastante gracias a su poderosa voz cantando opera, pero no le alcanzó para ganar el programa, de igual forma sí logró tener un impulso en su carrera y ser reconocido en todo el país.

Como dato curioso, Luis Javier, como es su nombre real contó que no celebra nunca la navidad, ya que su familia no vive con él en Colombia, sino en su natal Cuba y ‘sin familia no vale la pena celebrar la navidad’, aún así le recordaron un detalle de un amigo que al saber de su visión de la fiesta decembrina decidió regalarle un adorno con bolas de navidad para que de alguna forma tenga presente la fecha.

Ya en el tornamesa en donde hacen el shows los participantes, Oropesa decidió no cantar opera sino una canción a ritmo de mariachi llamada La Cigarra, aún así los cuatro mentores apoyaron su audición y decidieron pasarlo al siguiente nivel del programa, pero no se querían quedar con las ganas de escucharlo cantando opera y le pidieron que cantara Nessun Dorma, al escucharlo Santiago Cruz y Gusi se levantaron de sus sillas diciendo “hasta luego”, “se acabó la descarga” simulando que se iban ante el gran poder vocal del cubano haciendo opera.