¿Padre ausente? Carolina Cruz habría lanzado indirectas a Lincoln en medio de su labor como mamá

Carolina Cruz es una reconocida presentadora, empresaria y modelo. Desde hace algunos meses ha sido el de atención de los principales medios, luego de la sorpresiva separación con el actor Lincoln Palomeque, luego de varios años juntos y dos hijos, Matías y Salvador.

Y es que hace pocos días se conoció que el actor sostendría una relación. Si bien no se conoce su nombre, ya fueron reveladas algunas fotos de la mujer. En medio de esto, causaron dudas los mensajes compartidos por Carolina Cruz en su cuenta de Instagram, para sus seguidores estos estarían dirigidos a su expareja, Palomeque.

Le puede gustar: ¿Un homenaje a sus raíces? Maluma lanza millonario negocio que estará presente en cuatro países

La presentadora publicó una imagen en la que se lee:“Una vez me gustó una camisa, pero vi que cualquiera la podía tener, entonces me dejó de gustar. Y no hablo de la camisa”.

Ante lo compartido por Carolina, los comentarios no se han hecho esperar tanto por parte de sus seguidores como los de Lincoln, ya que el posible noviazgo que tiene el actor, según ellos, tiene relación con las palabras de la imagen.

También puede leer: ¡Conciertazo para no olvidar! Así se vivió el espectáculo de Andrés Calamaro en Bogotá

Sin embargo, para otros lo sucedido solo se trataría de una otras situaciones las cuales se encuentra enfrentando la presentadora, quizás con un nuevo amor o simplemente algunos cercanos.

Pero, esto no habría sido todo, pues, en días pasados, Cruz compartió el festejo de su fundación Salvador de Sueños. En medio de esta aseguró entre lágrimas que a veces las madres suelen darse muy duro y está bien no poder con todo.

Asimismo, indicó que ser madre no es sencillo y más cuando se tiene otros proyectos tanto en televisión como empresariales. Sus declaraciones pusieron en duda el apoyo que recibe por parte de Lincoln, pues constantemente se le ve en medio de grabaciones, incluso en otras ciudades y países.