¡Conciertazo para no olvidar! Así se vivió el espectáculo de Andrés Calamaro en Bogotá

En la noche de este jueves, Andrés Calamaro le dio cierre a su gira por Colombia (Tour 22) con un inolvidable concierto para una Bogotá que no lo veía en el escenario desde hace cinco años.

Los asistentes que colmaron el Movistar Arena fueron testigos de las diferentes versiones del ‘Salmón’. Estuvo presente el Calamaro más bohemio, el salsero con sus maracas y campana, el taurino con su capote, el futbolero que extraña como ninguno a Maradona y el amigo, que recordó a varios que ya no están, como Luca Prodán, Luis Spinetta, Cerati y el propio Diego Armando.

¿Cuáles canciones cantó Calamaro en su concierto en Bogotá?

El cantautor argentino hizo un repaso por su carrera y deleitó al público con varios de sus temas más clásicos, y con algo de su trabajo más reciente. ‘Bohemio’ fue la canción que abrió el show, el cuál tuvo una calma que se vio perturbada por el sencillo ‘Para no olvidar’, el recordado tema de Los Rodríguez, que hizo sacar los celulares y poner a grabar a los fanáticos.

Otro momento que quedará marcado en la memoria de los asistentes a esta presentación fue cuando el artista de 61 años cantó ‘Maradona’ y en las pantallas aparecieron imágenes del ‘10′ con su irrepetible gol ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, a casi dos años de su partida.

Con ‘Estadio Azteca’, ‘Tuyo siempre’, ‘Mi enfermedad’ y ‘Sin documentos’, Calamaro empezaba a concluir el concierto. Sin embargo, no se podía ir sin cantar uno de sus himnos y con el sonar de la batería, ya todos sabían de cuál canción se trataba: ‘Flaca’.

La impecable presentación del argentino se llevó todas las arengas de los espectadores que gritaban “oe oe oe, Andrés, Andrés” tras dos horas escuchando a uno de sus artistas favoritos

Una por una: las canciones que interpretó Calamaro en Bogotá:

1. Bohemio

2. Cuando no estás

3. Verdades afiladas

4. Para no olvidar

5. Me arde

6. All you need is pop

7. Tantas veces

8. Rehenes

9. Los aviones

10. Maradona / Espérame en el cielo

11. Estadio Azteca

12. Tuyo siempre

13. La parte de adelante / Loco

14. Para siempre / Mi enfermedad

15. Sin documentos

16. El Salmón

17. Flaca

18. Alta suciedad

19. Paloma

BISES

20. Crímenes perfectos

21. Los chicos