¿Nueva baja para Caracol? A presentadora la mandaron a casa por lo ocurrido en vivo

Noticias Caracol en los últimos meses ha estado atravesando una serie de cambios, debido a las perdidas que ha sufrido el canal, entre ellas uno de sus personalidades más queridas, Juan Diego Alvira y días después la salida de Juanita Gómez, pues ambos decidieron vivir una nueva etapa en revista Semana.

Meses después llegaron a ser parte Ana Milena Gutiérrez y Andrés Montoya. Sin embargo, quien llamó la atención en horas de la mañana de este 4 de noviembre fue una de las presentadoras más conocidas en el mundo del entretenimiento, Linda Palma.

A la mujer se le vio bastante afectada de su voz, tanto así que en ciertos momentos de la trasmisión perdía su voz y se observa el gran esfuerzo que estaba haciendo para hablar claro y lo más fuerte posible.

Ante la preocupación por lo sucedido, Linda, a través de su cuenta de Instagram, se refirió al tema, en donde indicó que si bien, presentó en la primera edición de show caracol, sus jefes le dijeron que no podía seguir al aire por el estado en que se encontraba.

La presentadora indicó: “O sea, después de levantarme a las 4 de la mañana, para llegar aquí, a las 5, me dicen que no, ya los jefes me dijeron que no, no, no”.

Y es que Linda Palma, de acuerdo con sus historias, habría intentado todos los remedios posibles para poder recuperar su voz. Tanto así, que guardaba voto de silencio durante la mañana en la búsqueda de cumplir con su labor.

La presentadora, en medio de lo ocurrido, agregó: “Me devolvieron para la casa, no es que no está bien que presente, así noticias, no suena bien, no suena creíble (…) Di lo mejor de mí, me esforcé al máximo para sonar muy bien”.

Finalizó sus declaraciones asegurando que espera poder recuperarse pronto y presentar show caracol, ya que es esta es una de sus más grandes pasiones.