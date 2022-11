¡Otra vez! Melissa Martínez estalló porque en redes la señalan de no parar de lanzarle indirectas a Mier

La reconocida periodista Melissa Martínez definió su experiencia en su matrimonio con el futbolista uruguayo María Mier como “Un capítulo” luego de que se conociera su separación. La periodista ha sido el tema de conversación de muchos en las redes sociales, sobre todo, porque aseguran que n ha dejado de lanzarle indirectas al ex y a la que sería su nueva pareja.

Melissa no soportó los comentarios y estalló en sus redes, pidiéndole a sus seguidores “déjenme trabajar y vivir, no irrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido”, buscando con esto acabar con los comentarios que rodean su separación con el jugador uruguayo.

“La vida es más que un capítulo, no todo se remite a esto”, escribió en el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. Una de las reacciones que tuvo y que generó una gran controversia fue por el comentario que hizo cuando se estrenó ‘Monotonía’, la canción de Shakira en la que se va con toda contra su ex, Gerard Piqué.

“Felicidades si ustedes viven de pelea con el mundo, pero no todos somos así!!! Mientras yo trato de sacar proyectos adelante, ustedes inventan peleas imaginarias que les repito NO EXISTEN”, agregó en el texto publicado.

Melissa envía mensaje a sus seguidores

“Una mujer como yo puede aportar cosas más positivas a una sociedad bastante golpeada por problemas reales” puntualizó la periodista.

Ahora ‘Meli’ está enfocada en su marca de ropa, MM Store, con la que celebró su sexto aniversario.

Algunos seguidores también se pronunciaron: “Ahora no quiere nada! Pero tanta lora que dio con los 2500 veces que fue a bendecir la unión! Ahora ya no quiere nada! Y los que los seguimos siempre salimos a deber!” y “No entiendo. Las celebridades se molestan cuando les comentan un desacierto de su vida personal. Pero no recuerdan toda la lora que dan publicando en redes tooooooda su vida personal… reserven algo de su vida personal, ¿no?”.