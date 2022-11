Hablando ‘ñero’: la particular forma en que joven salvó su vida en medio de un hurto

TikTok se ha convertido en una de las plataformas más conocidas alrededor del mundo, pues no solo les permite a los usuarios entretenerse con diferentes contenidos a partir de diferentes bailes y experiencias graciosas, melancólicas y para algunos de preocupación. Como fue el caso de una joven quien hace pocos días compartió un reel sobre la manera en que logró salvarse de un robo en la capital.

La usuaria registrada como Manu Sarmi y quien cuenta con más de 140 mil seguidores, en principio realizó un clip con la famosa canción: Rebota - remix, en la que añadió: “Me quiere parlar a mí, que convencí a un ladrón de no robarme el celular teniendo el cuchillo en el estómago en Bogotá”. Ante sus declaraciones, unos de sus seguidores indicó: “Ahora como puedo dormir con este chisme sin resolver”.

Días después, realizó el conocido ‘Story time’ de la red social. La TikToker inició su relató asegurando que estaba transitando por la Autopista con 85 en Bogotá. De repente en su camino apareció un hombre, quien en cuestión de segundos le agarró del brazo y con la otra mano le puso un cuchillo en su abdomen, la joven asegura que este era casi del tamaño de su brazo.

Y es que en aquel momento la mujer recordó que hace 3 meses padeció el robo de su celular, esto a las afueras de su residencia. Por tal motivo no quería perderlo nuevamente, así que, decidió hablar con el ladrón con un lenguaje mejor conocido como ‘ñero’, con el fin de generar un acercamiento con su victimario.

La TikToker ante esto aseguró: “Esto no es clasismo, es estrategia (...) Le doy lo que quiere, pero no me toque el bicho y el man, no que pasé el bicho, que se va a hacer chuzar y yo mar%c$ le juro que no le estoy diciendo mentiras”. Posteriormente, la joven relató que el hombre accedió a su súplica, pero, tuvo que darle su billetera.

Finalmente, la mujer le pidió poder sacar sus papeles, le pasó el dinero que tenía y hasta le notificó al ladrón que se le había caído uno de los billetes al suelo: “De los nervios dije que man tan querido”.