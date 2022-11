¿Por qué Farina y Karol G nunca han grabado juntas? ‘La nena fina’ habla de su relación con la ‘Bichota’

Karol G es una de las figuras más conocidas del reguetón a nivel mundial, su éxito no para, todas las canciones que lanza terminan siendo número uno en las listas de reproducción, sus looks son imitados por cientos de personas alrededor del mundo, sus conciertos están siempre con boletería agotada, hasta las publicaciones que hace en redes sociales generan noticia, ya sea por los lugares en los que se encuentra o las personas que la acompañan.

Por su parte Farina, quien empezó a ser reconocida tras su paso por el reality Factor X en el 2005, ha tenido una carrera más sobria que su compatriota, de igual manera no se ha quedado atrás y ha logrado grabar varias canciones que han sonado a nivel nacional e internacional, también ha escrito para otros cantantes y ha logrado ganarse un lugar en la industria, no solo haciendo reguetón sino también rap.

Esto ha hecho que los seguidores y expertos de la música se pregunten ¿por qué las colombianas nunca han hecho una canción juntas?, incluso se ha especulado si quizá hay algún problema entre ellas y por eso es que han estado alejadas y no se sabe de una relación cercana entre las paisas.

Recientemente en un programa transmitido por internet entrevistaron a Farina y le preguntaron acerca de su relación con Karol G y por qué no han grabado algo juntas. ‘La nena fina’ dijo: “He hablado con ella 15 minutos de mi vida, ha sido muy bonito lo que he hablado con ella ... te soy honesta Karol nunca me ha invitado a hacer música y yo tampoco le he pedido a Karol que haga musica conmigo ¿por qué? simplemente porque no se ha dado, yo realmente no he hecho un canción pensando ‘se la voy a mandar a Karol’, pero siempre lo digo, si se da sería brutal, sería muy especial que se diera”.