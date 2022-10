¿Qué hay entre Karol G y Feid? Una foto podría delatar una relación oculta entre los paisas

Karol G es una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial por su talento musical y belleza, que hacen que no pase nunca desapercibida en cualquier escenario en el que se presenta o en las redes sociales, en donde suele compartir bastantes contenidos con sus seguidores. La colombiana tuvo una relación amorosa bastante sonada con el reguetonero Anuel AA, con quien solían compartir en redes sociales las excentricidades que tenían.

Lea también: ¿No más Bichota? Karol G anunció que se retirará de los escenarios en 2023

Muchos de los fans de la paisa no estaban de acuerdo con esa relación, ya que consideraban que Anuel era una mala influencia para la colombiana y además no dejaban que su carrera avanzaba así que cuando la bichota confirmó que ya no estaba con el cantante muchos se alegraron. En varias ocasiones se cuestionó a la cantante si volvería con él, pero ella dijo que son muy buenos amigos, pero que en el amor ya no se veía junto a él.

Siendo Karol una de las personas más cotizadas del espectáculo no le sobran pretendientes y por eso ha sido relacionada con muchas personas famosas, entre esas el futbolista James Rodríguez, con quien se especuló que podría tener algo, pero eso nunca fue confirmado. Ahora es otro conocido con el que la están relacionando, su coterraneo, el reguetoneo Feid.

También le puede interesar: Fan de Karol G se quedó dormido en pleno show y la reacción de la colombiana fue épica

Los fans que no se pierden ningún detalle hicieron un exhaustivo análisis de un grupo de fotos que compartió Karol, en especial una en la que escribió “la 7 me la tomaste tú después del party”, en ella se ve a la paisa acostada en una cama boca abajo, al parecer con el torso desnudo, mirando a quien le tomaba la foto, lo llamativo es que la decoración de su celular, que tiene al lado, está decorado con diseños relacionados con Feid, dicen que son las mismas imágenes que tiene el cantante y además aseguran que él tiene una gorra que dice ‘Carolina’, nombre real de Karol.