La hermana de Yeferson Cossio siente pena por él y casi se va del restaurante donde estaban

Yeferson Cossio ha demostrado que es una persona bastante familiar. Disfruta mucho irse de viaje con su hermana Cintia y el esposo de ella. Sin embargo, su hermana menor siempre está apartada del combo. Ahora que se fueron para Europa juntos, Gisela, como se llama, casi que se arrepiente de haber ido.

En dicho viaje, según lo que se vio por redes sociales, pasó de todo. Yeferson grabó algunas historias mostrando que se habían subido a una montaña rusa, pero cuando se dio cuenta, su hermana Gisela se había desmayado, lo que al principio le causó preocupación, pero término burlándose de ella.

Además de eso, cuando iban caminando por la calle, Gisela se cayó al frente de todo el mundo, generando la burla de Cossio y de todas las personas que presenciaron tal acto. Ella solo se quedó unos segundos en el piso por la pena que tenía.

Para rematar, los dos hermanos estaban cenando en un restaurante bastante fino, incluso tenía una estrella Michelín. Esta vez el encargado de hacer pasar pena fue Yeferson, pues empezó a hacer ruidos sexuales bastante altos, lo que generó la mirada de algunos en el mismo lugar.

Mientras Yeferson grababa, Gisela se tapaba la cara afirmando que sentía mucha pena por culpa de él, sobre todo porque todo el mundo se dio cuenta de que aparte de los sonidos, ella estaba iluminada por el mismo flash del celular de Cossio.

Afortunadamente, no pasó más allá de ello y se fueron del lugar. Hay que recordar que los dos hermanos no viajan juntos muy seguido, debido a que es ella quien no acepta. No se sabe si es por cuestiones de trabajo o por sus dos hijos, pero normalmente ella siempre está muy apartada de los viajes familiares.