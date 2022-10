Duraron un año haciéndolos: Los presentadores de ‘La Red’ sorprendieron con sus increíbles disfraces

El programa de ‘La Red’ es uno de los más vistos los fines de semana, no solo por la información que dan y las entrevistas, sino por la misma actitud de los presentadores que generan muchas reacciones: unos los quieren mucho y otros no soportan ni verlos. Teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que los ve, el programa no desaprovechó Halloween para mostrar algo completamente distinto y destacarse por esa tarea.

No es una tarea fácil cuando se quiere salir con algo tan grande, por eso, la mayoría de televidentes quedaron sorprendidos al ver un mundo de fantasía en el televisor, pues los presentadores se vistieron de guardianes: del agua, del viento, del bosque, amazónica y hasta guardián reptiliano.

Lo sorprendente es que los disfraces quedaron tan bien hechos, que no se reconocía quien era quien, solamente Mary, por obvias razones.

Muchos en redes sociales felicitaron al equipo de producción por el excelente trabajo que hicieron “Espectacular, que trabajo en equipo tan maravilloso, felicitaciones para todos los Artistas en cada una de sus especiales e ingenieros”

Pero no fue solo eso, de hecho, todas las visuales del programa cambiaron, inclusive los escenarios de los entrevistados, lo que generó más admiración por el equipo de trabajo.

Carlos Vargas, quien fue el guardián del mundo marino, confesó en el programa de ‘Día a Día’ que se demoraron 4 horas construyendo todo el vestuario para que saliera al aire, “Se requiere no solo de organización, sino de disposición, porque este tipo de disfraz no es cómodo. Pero es aquí donde pones en juego tu profesión, la que elegiste” afirmó en sus historias.

Y es que dicho trabajo solamente se pudo lograr con mucho tiempo de anticipación, por eso también reveló que todo estaba planeado incluso un año antes de que llegara la fecha.