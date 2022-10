Un ‘muerto’ bien vivo: perrito se robó las ofrendas del Día de los Muertos y se hizo viral

Por estos días, en México se lleva a cabo una celebración muy especial y única: el Día de los Muertos. Un festejo que hace parte de su cultura y que conmemora la muerte de los seres queridos.

Según la tradición, más allá de ver la muerte como una ausencia, se ve como un símbolo de vida que se materializa en las ofrendas colocadas en los respectivos altares. De esta manera, las almas de aquellos que ya partieron regresan a casa con su familia y a disfrutar de los alimentos preparados.

Por lo general, el Día de los Muertos se festeja el 1 de noviembre, que es dedicado a las almas de los niños, y el 2 de noviembre, que es el día de los Fieles Difuntos, es decir, las almas adultas.

Perrito ladrón se vuelve viral

Actualmente, TikTok es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo. Allí, diariamente abunda contenido diverso que rápidamente puede alcanzar miles de visualizaciones e interacciones.

A propósito de esta festividad, recientemente se ha vuelto viral el caso de un perrito que se hizo pasar por uno de los difuntos que viene a recoger la ofrenda y se robó la comida puesta en el altar.

El video fue compartido por una usuaria identificada como @aurora.torresdd. En el primer clip se ve al altar sin las ofrendas, por lo que su primer pensamiento es que sí funcionó. “Sí vinieron”, fue la descripción que acompañó la primera parte de la grabación.

Sin embargo, las cosas no eran cómo se las imaginaba, pues más tarde descubrió que el verdadero responsable de que no hubiera comida era su perrito que entró a hurtadillas para robar. “Se cancela. No era un muerto, era un vivo y bien vivo”, se lee en la segunda parte del video que alcanza el millón de vistas.