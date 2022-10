¿Qué le dijo? Margarita Rosa se va en contra de María Fernanda Cabal por el servicio militar de sus hijos

En los últimos días, el servicio militar fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero fue rechazado por el Senado, en donde estuvo especialmente respaldado por el partido del Centro Democrático, como era de esperarse, los cuestionamientos en contra de las principales figuras uribistas no han parado. Pues, se conoció que los hijos de la senadora María Fernanda Cabal, hasta la fecha, no han definido su situación militar.

Asimismo, Cabal decidió realizar un clip en donde narra los motivos por los que, al parecer, sus hijos no prestaron servicio militar, la mujer aseguró: “Que ningún progre se equivoque. Esta familia ama y honra a la fuerza pública”. El hecho ha recibido un sinfín de críticas al respecto. Entre ellas destacan algunas figuras, entre ellas, Ariel Ávila y Margarita Rosa de Francisco.

De Francisco suele ser muy activa en sus redes sociales, especialmente en Twitter, en donde cada una de sus declaraciones han generado controversia a causa que desde un inicio reiteró su apoyo a Gustavo Petro. En esta ocasión, decidió referirse a la polémica en la que se encuentra la senadora María Fernanda Cabal, Margarita hizo un retweet, justamente sobre las declaraciones de Ávila y la presentadora agregó: “Amor de patria”; tóxico, como el amor humano”.

Por su parte, Ariel indicó: “Ahí está pintada @MariaFdaCabal Sus hijos no prestaron servicio militar, pero respalda esta figura. 80% de los que prestan servicio militar son estratos 0,1,2. A algunos acomodados les gusta la guerra, pero que vayan pobres, no sus hijos privilegiados”.

Como era esperarse, los comentarios no se han hecho esperar en las declaraciones en donde los usuarios apoyan a Margarita, pues, la senadora no conoce a ciencia cierta la situación por la que atraviesan miles de jóvenes, los cuales deben prestar el servicio militar. Asimismo, enfatiza que este resulta un acto de irresponsabilidad por parte de la senadora remitirse no solo a la condición de sus hijos sino del resto de sus familiares, teniendo en cuenta que su núcleo familiar posee una buena condición económica.