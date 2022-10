“Que hablen bien o mal, pero que hablen”: esto fue lo que dijo la actriz de ‘La Rosa de Guadalupe’

Las redes sociales pueden ser muy bien usadas o pueden incluso llegar a destruir la imagen y vida de una persona. Sin embargo, es inevitable que, cuando llama la atención de algunos, se haga viral y hasta tendencia en redes sociales.

Fue el caso de este capítulo de ‘La Rosa de Guadalupe’, en donde se narraba la historia de una chica colombiana que tuvo que migrar a México por cuestiones de trabajo de su mamá. En el colegio de Gema, la protagonista, empezaron a hacerle bullying por el raro acento que tenía, más las extrañas palabras que utilizaba.

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, el problema llegó en la interpretación de la actriz Ana Sofía Girmont, que, al parecer, no les pareció muy acomodado a la realidad de un acento colombiano, sobre todo porque utilizaba términos que no son tan comunes como se vieron en el capítulo

“Me chimba conocerte”, “llavecitas”, por ejemplo. Lo que no se sabía, es que la mamá, Youlin Moscoso, si es colombiana, de Pitalito, Huila, como lo dijo en un video publicado en sus redes sociales.

PUBLIMETRO hablo con ella

P: ¿Qué fue lo primero que pensó cuando vio toda la polémica en redes sociales?

R: “Cuando yo leí el guion no pensé que fuera un motivo de burla, todo lo contrario dije ‘wow, este capítulo está muy bonito’. Cuando leí la historia pensé que se iban a identificar mucho cuando salían de su país en busca de una lucha y ahora que veo las redes, me mandan notas de periódico que es motivo de burla. Para mí es una sorpresa. Nadie se lo esperaba”.

P: Una de las cosas que más criticaron en redes sociales fue la frase de “me chimba conocerte”, ¿qué pasó ahí?

R: “Fue muy chistoso porque yo le decía Sofi que el “me chimba conocerte”, claro, no se dice en Colombia, pero formamos una frase nueva, ella llega al colegio y le dicen “me chimba conocerte” y hasta se volvió frase en Televisa. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Eso no depende de nosotros, eso es un guion. Yo lo leí y le dije al director, ‘siento que esto no lo diría mis personajes’, así que me permitió modificarlo. Sin embargo, tenemos que respetar el trabajo del guionista. Me dijeron ‘¿por qué no le dijo a la niña?’, pero yo no soy la directora. Yo cumplo con mi trabajo, yo no me puedo meter ni en dirección ni en producción, ellos son muy buenos, pero claro, no conocen las palabras ni los dialectos colombianos y pensaron que estaba bien así”

P: Otro tema del que se habló mucho fue el mismo acento

R: “Muchos decían ‘es que suena pastuso’, pues que lindo que suene así, ese acento es muy lindo. ‘Que suena huilense’, me parece sensacional, ‘que sonaba bogotano o lo que sea’ el libreto no decía ‘tiene que ser un acento de Bogotá o de Medellín’. No, tiene que ser acento colombiano, de donde sea y hay muchas zonas del país, pueblos, departamentos. Ella no es colombiana y se tomó el trabajo de estudiarlo y de hacer un personaje colombiano que ella nuca había hecho. La producción dijo ‘pues está bien, lo están viendo y es lo que importa’”

P: ¿Qué piensa Ana Sofía de todos los comentarios en redes sociales?

R: “La gente es un poco cruel, ella es una niña, tiene 12 años, deja de ir al colegio por grabar, es buena actriz, estudio 3 años e hizo este personaje con mucho amor. Creo que la gente debería sentirse orgullosa de que ‘La Rosa de Guadalupe’ hable de Colombia. Para ella está bien, ella dice ‘yo no soy colombiana, yo soy mexicana y solo intenté hacer un acento que no es el mío y respeto si les gusto o no, si los hirió, se respeta’, pero todo el equipo lo hizo con mucho amor. Yo creo que me afecta más a mí que a ella. Ella se siente cómoda, su colegio la apoya bastante, incluso le dicen “me chimba conocerte”