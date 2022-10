Nicolás Maduro se va de frente contra Nacho y lo insulta en televisión nacional “Imbecil, había que decirlo y lo dije”

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como ‘Nacho’ en el mundo de la música, es un cantante colombovenezolano que ha ganado popularidad en Colombia por ser uno de los entrenadores del programa La Voz, el exintegrante del duo Chino y Nacho se ha ganado el cariño de los colombianos al demostrar que está muy a gusto en el país y con sus constantes muestras de agradecimiento cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo.

Algo que infortunadamente para él no comparte con su país de origen, no porque no lo quiera, ya que en diversas ocasiones ha mostrado su orgullo por ser venezolano, pero tiene al gobierno del presidente Nicolás Maduro en contra, ya que en varias ocasiones ha hecho comentarios criticando la situación que vive su país culpando al presidente y sus políticas, lo que le ha valido ser tachado de antipatriota por Maduro.

En ocasiones anteriores el presidente venezolano ha atacado al cantante, incluso le ha impedido hacer presentaciones musicales en el país poniendo trabas para que esto se pueda dar, razón por la cual Nacho decidió viajar a Colombia para solicitar la nacionalidad colombiana y pensando en radicarse en el país ha participado en diferentes proyectos como el del programa de televisión.

Recientemente Maduro lo insultó en televisión nacional “sí es ridiculo ese tipo vale, lo primero que tienes que ser es patriota y tu eres un antipatria Nacho, lo primero que tienes que ser es revolucionario ... Nacho imbecil, había que decirlo y lo dije y dicho quedó”, además lo amenazó diciendo que el que quiera ser ridiculo con ellos (refiriéndose al gobierno) le van a costar las consecuencias. Hasta el momento el cantante no ha respondido al mensaje del presidente venezolano y se ha concentrado en hacer otras cosas.