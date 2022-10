El cantautor dos-veces nominado al GRAMMY® y cinco-veces ganador del Latin GRAMMY® Camilo llegará a Medellín con su gira ‘De Adentro Pa Afuera’ el próximo 2 de diciembre en el centro de eventos La Macarena.

Después de sus premiados álbumes Por Primera Vez y Mis Manos, recientemente el artista lanzó su nuevo álbum titulado De Adentro Pa Afuera, bajo el sello Sony Music Latin/Hecho a Mano en el que plasmó lo más personal de su repertorio, pues asegura que logró inmortalizar en este los sentimientos que le despertó el nacimiento de su hija, Índigo.

“Me gustaría que los oyentes se lleven de este álbum puertas hacia nuevas habitaciones de las personas que son y a su sensibilidad. Hay veces que no estamos seguros de estar capacitados para ciertas emociones y solo necesitamos una llave que abra la puerta a ese nuevo sentir. A veces esas llaves son canciones y me gusta pensar que las mías puedan acompañar a La Tribu a esos nuevos lugares”, dijo Camilo.

Este año sin duda, se ha convertido en el mejor para Camilo, que lleva desde el 2021 presentándose en grandes escenarios con su gira ‘De Adentro Pa Afuera’, con la que ha estado en Madrid, Suiza, Italia, Chicago, Boston, Washington y Puerto Rico.

Ahora, llegará a Medellín el próximo 2 de diciembre con un show lleno de alegría, sabor y con grandes sorpresas para los asistentes, a quienes pondrá a bailar al ritmo de ‘Pegao’, ‘Índigo’ y ‘Alaska’, y varios de sus más recientes éxitos musicales que hacen parte de su último álbum, el que tiene el mismo nombre de su gira. Las entradas están disponibles en la Tiquetera.

‘De Adentro Pa Afuera’

Su más reciente álbum, ‘De Adentro Pa Afuera’, salió el pasado 6 de septiembre, y con este Camilo ya acumula más de 22 millones de oyentes al mes en Spotify. Entre la lista de canciones está “Alaska”, “Pegao” e “Índigo’’, que se han convertido en las tres de las más escuchadas en esta plataforma de streaming.

Los once temas de este álbum fueron producidos por Camilo y Édgar Barrera, con el apoyo de grandes compositores y productores, e incluye estelares colaboraciones con artistas internacionales que son muy admirados por Camilo como son Alejandro Sanz, Camila Cabello, Evaluna Montaner, Grupo Firme, Myke Towers y Nicki Nicole.

Justamente, para presentar este nuevo álbum eligió la mismísima Puerta de Alcalá, Madrid, en donde realizó un concierto gratuito al que asistieron más de 80,000 personas de diferentes nacionalidades y edades, a quienes el cantante puso a cantar y a bailar con sus hits más pegadizos como “KESI”, “TUTU” o “Vida de Rico”, y por supuesto interpretó los temas de su nuevo álbum.

Durante el concierto, que duró poco más de 90 minutos, Camilo sorprendió al público presente cuando invitó a subir al escenario a su fiel compañera Eva Luna, con quien interpreto canciones tan conocidas y queridas por sus seguidores como “Por Primera Vez” e “Índigo”; y minutos después hizo lo mismo con Pablo Alborán, quien subió para cantar “El Mismo Aire”.

El concierto gratuito también fue retransmitido para todo el mundo a través de YouTube y con más de 20 millones de reproducciones combinadas confirmó el éxito global de su nuevo trabajo discográfico.

La frase

La cifra

2 de diciembre será la cita en Medellín con Camilo en el centro de eventos La Macarena.