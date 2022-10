Mamá de Shakira habla de cómo está su hija y su esposo: “Vengo a estar con él”

Después del revuelo que ha causado la más reciente canción de Shakira y Ozuna los ojos de muchos medios de comunicación están puestos sobre la artista y en sus familiares. Cabe recordar, que por segunda ocasión ha sido hospitalizado el padre de la artista Willian Mebarak en Barcelona. Medios españoles han especulado afirmando que el papá de Shakira tuvo un derrame cerebral. esta información no ha sido confirmada aún. Sin embargo, la mamá de Shakira va todos los días a visitar a su esposo a la clínica.

Hasta allí, llegó Jordi Martin, el reportero y paparazzi que le sigue los pasos a Shakira en la ciudad donde reside. En el parqueadero del Centro Médico Teknon abordó a Nidia Ripoll, madre de la artista quien dijo que el padre de Shakira “está mejor, gracias a Dios, vengo a estar con él”. Entendemos por su palabras que todo está volviendo a la normalidad, dentro de la gravedad en la que se encuentra: “todo está bien”.

Sobre Shakira fue reservada como siempre y aseguró que la cantante se encuentra “bien”.

Incluso Nidia bromeó con Jordi y le preguntó al periodista si le había gustado la canción de la cantante “¿Te gustó la canción?”, le preguntó a lo que el paparazzi respondió de forma afirmativa, detallando que ‘Monotonía’ es un hit mundial. En redes, los seguidores de la cantante piden por la salud del padre de la artista.

Desde la clínica Teknon, dando la última hora sobre el estado de salud del padre de @shakira con las declaraciones en exclusiva que nos concedió su mamá Doña Nidia. Ojalá se recupere Don William 🙏🏻 @ElGordoyLaFlaca pic.twitter.com/LBqk4a9Jjf — Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 26, 2022

Sobre la canción ‘‘Monotonía’ de Shakira y Ozuna

‘Monotonía’ es la nueva canción de la cantante barranquillera Shakira con el puertorriqueño Ozuna. Fue lanzada este 19 de octubre de 2022 por Sony Music Latin como segundo sencillo de su próximo doceavo álbum de estudio, siendo sucesor de ‘Te felicito’ lanzado en abril del mismo año.

A menos de 24 horas de darse el lanzamiento oficial, se filtró un fragmento de la canción de la que analizando frases que dice la colombiana están dedicadas a Piqué, “te olvidaste de lo que un día fuimos, lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría, de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo”.

El tema de bachata se lanzó junto con el vídeo musical oficial que Shakira codirigió con su colaborador de siempre Jaume de la Iguana. Rodado en Manresa, España, el vídeo provocó un frenesí durante la filmación con los fans siguiéndolo todo. El vídeo se estrenó a nivel mundial en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en toda MTV Latinoamérica, así como en el billboard publicitario de Paramount en Times Square.

Otras frases demoledoras de ‘Monotonía’

“Tu distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tu no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”.

“Este amor no ha muerto, pero está delirando, ya de lo que había ya no hay na’ te lo digo con sinceridad”.

“Bebé yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí, es un adiós necesario, lo que un día fue increíble”.