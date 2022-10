Ozuna le echa los perros a Shakira de frente y confiesa que la ama

Después de la exitosa colaboración de Ozuna junto a Shakira con la canción ‘Monotonía’ se siguen dando más reacciones sobre el hit que es tendencia en redes. Una de ellas se dio este sábado cuando el reguetonero publicó en su cuenta de Twitter un mensaje muy directo a Shakira en el que sin tapujos confiesa que la ama.

“No fue culpa tuya ni tampoco mia .......... Estoy enamorado de Shakira”, confesó Ozuna y añadió para que no le cayeran en redes, aunque sus fans ya lo están haciendo este texto “Me Voy, Bye”.

No fue culpa tuya ni tampoco mia .......... Estoy enamorado de @shakira Me Voy Bye — Ozuna (@ozuna) October 22, 2022

El enigmático mensaje dejó pensando a más de uno de los fans de estos artistas. Sin embargo, cabe recordar que en una de sus entrevistas, Ozuna hace un tiempo había declarado, sin pensarlo dos vece, que con quién deseaba hacer una colaboración era con Shakira y que incluso desde niño había soñado con ella como novia y amor platónico.

Le estará echando los perros en serio a la despechada barranquillera. En redes se generó un debate sobre estas candentes declaraciones.

‘Monotonía’ es la nueva canción de la cantante barranquillera Shakira con el puertorriqueño Ozuna. Fue lanzada este 19 de octubre de 2022 por Sony Music Latin como segundo sencillo de su próximo doceavo álbum de estudio, siendo sucesor de ‘Te felicito’ lanzado en abril del mismo año.

A menos de 24 horas de darse el lanzamiento oficial, se filtró un fragmento de la canción de la que analizando frases que dice la colombiana están dedicadas a Piqué, “te olvidaste de lo que un día fuimos, lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría, de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo”.

El tema de bachata se lanzó junto con el vídeo musical oficial que Shakira codirigió con su colaborador de siempre Jaume de la Iguana. Rodado en Manresa, España, el vídeo provocó un frenesí durante la filmación con los fans siguiéndolo todo. El vídeo se estrenó a nivel mundial en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en toda MTV Latinoamérica, así como en el billboard publicitario de Paramount en Times Square.

Otras frases demoledoras de ‘Monotonía’

“Tu distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tu no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”.

“Este amor no ha muerto, pero está delirando, ya de lo que había ya no hay na’ te lo digo con sinceridad”.

“Bebé yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí, es un adiós necesario, lo que un día fue increíble”.