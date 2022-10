‘Epa Colombia’ contó las consecuencias de su publicación con Álvaro Uribe

En una reciente entrevista junto a Elkin de La Hoz, mejor conocido como Dímelo King, la empresaria Daneidy Barrera Rojas, la popular ‘Epa Colombia’, ha contado algunas de sus intimidades y en el promocional del programa se enfatizaron tres puntos importantes.

El primero de ellos es sobre la persecución que tuvo durante el gobierno de Iván Duque, pues es de recordar que fue condenada a tres años y 10 meses de prisión por sus actos vandálicos en una estación de TransMilenio, durante el paro nacional de 2019, goza de libertad, puesto que el juez consideró que podía pagar su pena desde casa, pero le prohibió el uso de redes sociales por haberlas empleado, en esa ocasión, para divulgar su acto criminal.

“El gobierno me hizo muchísimo daño y en este momento todavía me odian casi que todas las entidades del gobierno, todas me odian. ‘Cierren la peluquería a Epa Colombia, Ciérrenle todas las la peluquerías”, son algunas de las primeras revelaciones que Daneidy Barrera Rojas deja ver.

Pero durante la entrevista ‘Epa Colombia’ fue cuestionada sobre lo que fue el encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y lo que esto significó para su comunidad digital, por lo que la empresaria aseguró que en medio de señalamientos perdió una gran cantidad de seguidores.

“Sí, él me ayudó, la gente me dio muy duro, la gente me dijo paraca, me dijo que ‘usted no la da nadita’, ‘Se me cayó un ídolo’. Casi un millón de seguidores perdí, me tuve que juntar con el enemigo”

— 'Epa Colombia'